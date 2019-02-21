مورجان ستانلي تحذر: الأسواق العالمية متفائلة للغاية بشأن الحرب التجارية

2019/02/21 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشف بنك "مورجان ستانلي" أن الأسواق من المتحمل أن تكون متفائلة للغاية بشأن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.





وقال البنك عبر مذكرة صادرة اليوم الخميس، إن التقلبات الضمنية لدى بعض الأصول التي تتأثر بشكل مرتفع بالأخبار التجارية تتراجع حتى مع استمرار مخاطر حدوث مزيد من التدهور في المفاوضات.





وأضاف المصرف الأمريكي أن احتمالية حدوث تغيرات سعرية في عقود فول الصويا ومؤشر "ستاندرد آند بورز" وأشباه الموصلات جميعها منخفضة، على الرغم من حالة عدم اليقين إزاء المفاوضات التجارية.





ويشهد الأسبوع الجاري جولة جديدة من المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث يسعى الجانبان نحو التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي نزاع التعريفات الجمركية الدائر بينهما.





وأظهرت تقارير صحفية اليوم أن واشنطن وبكين تعملان على مذكرات تفاهم مشتركة عديدة قد تساهم في تشكيل قواعد اتفاق تجاري بينهما.





وتابع المحللون أن الأسواق تبدي تفاؤلاً مرتفع للغاية تجاه المفاوضات كما أنهم نظروا إلى الهدوء في الخطابات التصعيدية على أنه أمر إيجابي.





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