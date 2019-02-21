2019/02/21 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أورد الكاتب الأميركي ماكس بوت أن الأميركيين -بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب- جاهلون ليس بتاريخ الشعوب الأخرى فقط، بل أيضا بتاريخ بلادهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن بوست: جهل الأميركيين بالتاريخ فضيحة قومية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن بوست: جهل الأميركيين بالتاريخ فضيحة قومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).