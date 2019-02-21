2019/02/21 | 15:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أورد الكاتب الأميركي ماكس بوت أن الأميركيين -بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب- جاهلون ليس بتاريخ الشعوب الأخرى فقط، بل أيضا بتاريخ بلادهم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن بوست: جهل الأميركيين بالتاريخ فضيحة قومية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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