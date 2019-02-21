وول ستريت جورنال: طموحات الناتو العربي تتلاشى

2019/02/21 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون وعرب إن الجهود الأميركية لتشكيل تحالف جديد لدول الشرق الأوسط لمواجهة إيران تتعثر، وسط الانقسامات الإقليمية وغياب مسؤولين رئيسيين

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