2019/02/21 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أكدت اليوم وزارة الكهرباء، إن بإمكانها تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية لمدة تتراوح بين 20 و24 ساعة، فيما اشارت الى أن سبب التذبذب في تجهيز الطاقة ببعض المناطق يعود الى التجاوزات التي يقوم بها العراقيين .وكشف الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس، في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن إن “انتاج الطاقة من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء يمكننا تجهيز العراق لمدة 24 ساعة ولا نفعلها بسب المواطن ؟ هذا ما يفعله صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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