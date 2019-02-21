واشنطن بوست: حلفاء أمريكا يرفضون البقاء في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي من هناك

2019/02/21 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..رفض حلفاء الولايات المتحدة، فكرة بقاء قواتهم في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي من هناك للقتال بدلًا عنها.وقالت صحيفة (واشنطن بوست الأمريكية) عن مصادر في البيت الأبيض، أن “الإدارة الأمريكية رغبت أن تحل مكان قواتها المنسحبة من سوريا قوات حلفائها الفرنسيين والبريطانيين في حين رفض الحلفاء هذا القرار”.ولفتت إلى أن “الولايات المتحدة لجأت […]

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