2019/02/21 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت القوات الأمنية ،الخميس، عددا من المتهمين بالتزوير والسرقة والمخدرات والإرهاب بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه إن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم ضمن منطقة زيونة بالقرب من دائرة الجوازات، حيث ضبط بحوزته كيلو غرام واحد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل متهمين بقضايا مختلفة في العاصمة بغداد alansaar.

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