الهجرة تؤكد على اهمية التنسيق المشترك لتوفير المساعدات اللازمة للأسر النازحة

2019/02/21 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى اليوم الخميس، رئيسة بعثة برنامج الغذاء العالمي في العراق ( WFB) السيدة سالي هايروك بمقر الوزارة اليو ،

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