القبض على مرتكبي جريمة قتل رضيع وسط الحلة

2019/02/21 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شرطة بابل ، اليوم الخميس ، عن ملابسات جريمة القتل الغامضة بحق الطفل وسط مدينة الحلة ، مشيرة إلى إلقاء القبض على منفذي الجريمة

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