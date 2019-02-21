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ماذا يحصل لو تناولت كوب ماء دافئ في الصباح ..لن تصدق

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ماذا يحصل لو تناولت كوب ماء دافئ في الصباح ..لن تصدق

الخميس 21 فبراير 2019 - 15:23

قدح ماء

كوب واحد من الماء الدافئ في الصباح، يحمل العديد من الفوائد الصحية، أبرزها إنقاص الوزن، وفق ما توصلت إليه آخر الدراسات التي خلصت إلى فوائد صحية إضافية:

-إنقاص الوزن: الماء الدافئ يزيد من درجة حرارة الجسم، وهو ما يزيد من معدل الأيض أو التمثيل الغذائي، مما يسمح للجسم بحرق مزيد من السعرات الحرارية، كما يساعد الجهاز الهضمي والكلى على العمل بشكل أفضل.-يساعد على الهضم: كوب من الماء الدافئ في الصباح يساعد على تطهير الجسم وطرد السموم، وتحسين عملية الهضم، لأن شرب الماء البارد أثناء الوجبة أو بعدها يمكن أن يجعل الزيت في الأطعمة المستهلكة يخلق ترسبا دهنيا في الأمعاء، ويسبب صعوبة في الهضم.علاج للإمساك: يساعد شرب الماء الدافئ في الصباح وعلى معدة فارغة على تحسين حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.



يخفف الألم: يساعد الماء الدافئ في تخفيف الألم من الحيض إلى الصداع، فمن المعروف أن الحرارة من الماء الدافئ لها تأثير مهدئ ومريح لعضلات البطن، والتي يمكن أن تساعد في توفير الراحة الفورية للتشنجات وآلام العضلات، وعادة ما يكون الماء الدافئ أو الساخن أفضل للتشنجات، إذ إن السوائل الساخنة تزيد تدفق الدم إلى الجلد وتساعد على إرخاء العضلات الضيقة.يحسن الدورة الدموية: يتم التخلص من الترسبات الدهنية في الجسم عند شرب كوب من الماء الدافئ، هذا يطرد السموم التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم ومن ثم يعزز الدورة الدموية.يحمي من الشيخوخة المبكرة: يمكن أن يؤدي وجود السموم في الجسم إلى الشيخوخة بشكل أسرع، ولكن الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تطهير الجسم من تلك السموم، في حين يقوم بإصلاح خلايا الجلد لزيادة المرونة. انتهى .



م ك

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