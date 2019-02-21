مفوضية الانتخابات توضح موقفها من تقرير اوربي حول الانتخابات النيابية

2019/02/21 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت مفوضية الانتخابات ، بان الانتخابات النيابية السابقة التي جرت بتاريخ 12/5/2018 ، خضعت لمراقبة المنظمات المحلية والدولية ومن ضمنها بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات .

وقالت المفوضية في بيان، ان "المفوضية دأبت على الاهتمام بجميع التقارير التي ترد من جميع المنظمات والخاصة بالشأن الانتخابي".وفيما يتعلق بتقرير بعثة الاتحاد الاوربي الاخير والذي تداولته وسائل الاعلام، قالت المفوضية ، ان "المفوضية عاكفة على اعداد تقرير مفصل واجابة رسمية على ماورد في التقرير اعلاه وفي الجانب الخاص المتعلق بعمل المفوضية، وسيوزع هذا التقرير الى الرئاسات الثلاث والمنظمات الدولية وبعثة الاتحاد الاوربي وسينشر بالموقع الرسمي للمفوضية خلال الايام القادمة".انتهى ..



م ف

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