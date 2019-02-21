فيديو| جولة داخل معرض الخليج للأغذية

2019/02/21 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشارك أكثر من 5 آلاف جهة عارضة إقليمية وعالمية في معرض «الخليج للأغذية»، على مساحة تجاوزت المليون قدم مربعة، وتتسابق كل من هذه الشركات على تقديم باقة متنوعة من المنتجات والحلول الجديدة والمبتكرة في مجال صناعة الأغذية التي من شأنها أن تلبي الخيارات المتغيرة للمستهلكين.

وحرصت العديد من الجهات العارضة على إبراز منتجات جديدة تحمل فوائد صحية كبيرة خالية من الجلوتين ومشتقات الحليب خاصة وأن مثل هذه الأغذية تتوافق مع شعار دورة هذا العام وهو عالم من التميز عالم من المأكولات.

وقال دكتور أشرف الفار، الأمين العام للاتحاد العربي للتمور، إن معرض الخليج للأغذية، يقدم كافة المنتجات على أرض دولة الإمارات العربية، كما يساهم في تلبية كافة احتياجات الزائرين.

من جانبه، قال إسماعيل فهمي، المدير الإقليمي لمجموعة سوفليه الفرنسية، إن معرض الخليج للأغذية يعد فرصة عظيمة لتلبية احتياجات الجمهور، كما أنه فرصة هامة لتواجد المصنعين والمصدرين والمستوردين كل عام.

ويتوقع القائمون علي المعرض أن يستقطب ما يقارب من 100 ألف زائر من أكثر من 198 دولة للتجول بين 120 جناح محلي وإقليمي تتنافس فيما بينها على توسيع نشاطاتها الاقتصادية بشتى مجالاتها في المنطقة والعالم.

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