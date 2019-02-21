برهم صالح يؤكد اعتماد الحوار الصريح والبناء بين الفرقاء السياسيين

2019/02/21 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية اعتماد الحوار الصريح والبناء في معالجة الاشكاليات بين الفرقاء السياسيين.

وأوضح الرئيس صالح، خلال استقباله اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المكتب السياسي لحزب دعاة الاسلام ـ تنظيم العراق خضير الخزاعي، ان “القوى السياسية العراقية امام مسؤولية والتزام دستوري لتجاوز الخلافات والتعثر والانتقال الى مرحلة البناء والاعمار وتدعيم الاقتصاد والتقدم في عملية التنمية بما يخدم آمال وتطلعات ابناء الشعب العراقي”.من جهته ثمن الخزاعي جهود رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف السياسية للحفاظ على التجربة الديمقراطية والمنجزات المتحققة.وجرى خلال اللقاء بحث اخر المستجدات الامنية والسياسية على الساحتين المحلية والعربية.





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