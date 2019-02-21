المفوضية: سنرد قريبًا على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة الانتخابات

2019/02/21 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وعدت مفوضية الانتخابات، الخميس، بإعداد تقرير مفصل، واجابة رسمية على ما ورد في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي حول الانتخابات السابقة.وذكر بيان للمفضوية، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (21 شباط 2019)، أن “مجلس المفوضين عاكف على اعداد تقرير مفصل واجابة رسمية على ماورد في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي، خاصة في الجانب المتعلق […]

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