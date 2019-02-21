2019/02/21 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

قتل شخصان على الأقل، اليوم الخميس، في حادثة إطلاق نار بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.وقالت الشرطة الألمانية، على حسابها بـ"تويتر"، إنها "نشرت أعداداً كبيرة من قوات الأمن في المدينة على الفور".ولم تكشف تغريدة الشرطة تفاصيل أخرى بخصوص الحادث، واكتفت بالقول إنها "سيطرت على الأوضاع".وكتب متحدث باسم الشرطة في تغريدته: "سيطرنا على الوضع لا يوجد خطر في الوقت الراهن".ولفت أنه "لا توجد مؤشرات على دوافع إرهابية في الواقعة".وأضاف "لم يعد هناك خطر على الناس ليس لدي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخصين بإطلاق نار في ميونخ جنوبي ألمانيا ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخصين بإطلاق نار في ميونخ جنوبي ألمانيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).