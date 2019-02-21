بالصور .. أمانة بغداد تشرع بتأهيل عدد من شوارع المعامل

2019/02/21 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، "تسريع وتيرة العمل في شارعي 77

و80 ضمن حي المعامل شرقي العاصمة".

وذكر بيان لمكتب أمين بغداد، أن "العمل سيشمل عدة مراحل تبدأ بشق

الشارعين وتنتهي بإكسائهما وتأثيثهما وإدخالهما للخدمة، على أن ينجز

العمل بالكامل بوقت قياسي خلال هذا العام".

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