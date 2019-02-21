قوات سوريا الديمقراطية: المدنيون لم يغادروا آخر جيب لتنظيم داعش

2019/02/21 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إن من تبقي من المدنيين في آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا لم يغادروا، اليوم الخميس، كما كان متوقعا وذلك بعد أن عادت شاحنات أرسلت لنقلهم خالية.

وذكر مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن القوات ستواصل جهودها لإجلاء المدنيين الباقين.

وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية إجلاء المدنيين خطوة ضرورية قبل أن تبدأ عملية عسكرية ضد عناصر داعش هناك.

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