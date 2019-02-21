2019/02/21 | 16:04

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بالوثائق: الإتحاد الأوروبي ينتقد الانتخابات العراقية ويشخص "خروقات"

متابعة - كلمة

انتقدت بعثة الإتحاد الأوروبي في العراق، بشدة إدارة الانتخابات

البرلمانية التي جرت في البلاد في ايار 2018 وكثرة الخروقات

الانتخابية فيها.

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