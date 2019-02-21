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السفير الايراني يعلن عن موعد زيارة روحاني للعراق

العراق

السفير الايراني يعلن عن موعد زيارة روحاني للعراق

الخميس 21 فبراير 2019 - 15:37

الرئيس الايراني حسن روحاني

اعلن السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، اليوم الخميس، أن الرئيس حسن روحاني سيقوم بزيارة الى العراق خلال شهر اذار المقبل.

ونقلت وكالة "فارس" مسجدي قوله، إن "الرئيس الايراني سيقوم بزيارة الى العراق خلال شهر آذار /مارس القادم".



ومن المقرر ان يجري روحاني خلال الزیارة محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.انتهى .



م ك

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