الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تفتح أبوابها لدراسة الدبلوم العالي المهني

2019/02/21 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 21 شباط / فبراير:أعلنت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيأة النزاهة ضوابط التقديم والقبول لدراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد للعام الدراسي 2019-2020

وتابعت في بيان لها ، ان ” على الجهات الرسمية المعنية ارسال اسماء مرشحيها عبر البريد العادي والالكتروني للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد (iaca@nazaha.iq) في موعد اقصاه 20/4/2019

مرفقا :

ضوابط التقديم والقبول لدراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد للعام الدراسي 2019-2020

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