بعد رصد الموازنة..هل ستتوفر الأدوية المنقذة للحياة في المستشفيات قريبا؟

2019/02/21 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الخميس، أن الأموال التي خصصت لوزارة الصحة ضمن موازنة 2019 لجلب الأدوية المنقذة للحياة غير كافية، عازيا الأمر لذهاب جزء كبير من الأموال لسد الديون المترتبة على الوزارة خلال العامين السابقين.وقال عضو اللجنة عبد عون علاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “موازنة 2019 خصصت مليار و300 […]

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