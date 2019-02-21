سائرون: نتعهد بإنهاء ملف المناصب التي تدار بالوكالة

2019/02/21 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد تحالف سائرون، اليوم الخميس، بإنهاء ملف المناصب التي تدار بالوكالة في دوائر ومؤسسات الدولة.وقال عضو التحالف نصار الربيعي في مؤتمر صحفي مشترك عقد مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور عدد من النواب اليوم، ان "المناصب الموجودة الان والتي تم اختيارها في البرلمان لا توجد عليها اشكالات".

وقال الربيعي، "ندعم جميع المسؤولين المستقلين الذين لا تقف خلفهم اطراف واحزابا سياسية".

واضاف، ان "هناك مناصب تدار بالوكالة في مؤسسات في الدولة العراقية، وهذا يؤثر على عمل تلك المؤسسات ويجعلها ضعيفة".

واشار عضو تحالف سائرون الى، انه "في شهر حزيران المقبل سننهي ملف شغل المناصب بالوكالة"، وقال "نتعهد امام الشعب العراقي في ذلك".



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