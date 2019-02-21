مسجدي يعلن عن موعد زيارة روحاني للعراق

2019/02/21 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلن السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، اليوم الخميس، أن الرئيس حسن روحاني سيقوم بزيارة الى العراق خلال شهر اذار المقبل.ونقلت وكالة “فارس” مسجدي قوله، إن “الرئيس الايراني سيقوم بزيارة الى العراق خلال شهر آذار /مارس القادم”.ومن المقرر ان يجري روحاني خلال الزیارة محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين للبحث في سبل تطوير ...

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