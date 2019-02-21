البرلمان يطالب مجلس القضاء بتوضيح إزالة اللغة الكوردية من شعاره

2019/02/21 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، اليوم الخميس، مجلس القضاء الأعلى بتوضيح، حول إزالة ومسح اللغة الكوردية من الشعار الجديد لمجلس القضاء الأعلى.

وأضاف الحداد في بيان ان “ازالة اللغة الكوردية من شعار مجلس القضاء الأعلى مخالف للمادة (٤) أولاً من الدستور العراقي، ولقانون اللغات الرسمية رقم (٧) لسنة ٢٠١٤”.

واضاف “وجهنا كتاباً رسمياً لمجلس القضاء الاعلى، نطالب فيه بتوضيح سبب ازالة اللغة الكوردية، وسنقوم بمتابعة الموضوع الى ان يتم اعادة الأمر الى ما كان عليه سابقاً”.



(النهاية)

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