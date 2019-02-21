العراق والكويت يوقعان على اتفاقية للتعاون الاقتصادي

2019/02/21 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني ، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات.

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