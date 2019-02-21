2019/02/21 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. المؤتمر الصحفي المشترك للحلوبسي والهيئة السياسية للتيار الصدري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/21 | 16:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. المؤتمر الصحفي المشترك للحلوبسي والهيئة السياسية للتيار الصدري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. المؤتمر الصحفي المشترك للحلوبسي والهيئة السياسية للتيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).