زلزال يضرب ليبيا

2019/02/21 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هز جنوب مدينة البيضاء، زلزال بلغت قوته أربعة فاصلة ست درجات على

مقياس ريختر، في الساعة الرابعة وتسع عشرة دقيقة من صباح اليوم بتوقيت

ليبيا.وقال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في تقرير له، إن

مركز الهزة يقع جنوب المدينة بمسافة ثلاثة كيلومترات، وعلى عمق عشرة

كيلومترات، مشيرا إلى أن سكان المدينة شعروا بهذه الهزة التي تعتبر

متوسطة القوة، ولا تؤثر على المباني الحديثة.وأكد تقرير المركز الليبي للاستشعار عن بعد، أنه قد تحدث هزات

ارتدادية تقل قوتها عن الهزة الرئيسية، موضحا أن منطقة ساحل الجبل

الأخضر تعتبر منطقة ذات نشاط زلزالي كبير، لوقوعها بمكان التقاء

الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الأوراسية.

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