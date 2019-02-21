حصني يعود إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة

2019/02/21 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الجهاز الفني لنادي القوة الجوية، اليوم الخميس، عن تعافي لاعب

المنتخب الوطني علي حصني من الإصابة وعودته إلى الملاعب.وقال مساعد مدرب القوة الجوية أحمد خضير : إن" علي حصني تعافى من

الإصابة، وسيشارك اليوم في مباراة ديربي بغداد التي تجمع القوة الجوية

مع الطلبة في ملعب الشعب الدولي.وأضاف خضير قائلا: "إننا عازمون على تحقيق الانتصار والحصول على

النقاط الثلاث لنبقى ضمن المنافسين على لقب الدوري"، مشيرا إلى أن

صفوف الفريق مكتملة ولا نعاني من أي غيابات.وتُقام، اليوم الخميس، مباراة ديربي بغداد بين القوة الجوية والطلبة

التي تحظى بحضورٍ جماهيري كبير، ضمن الجولة الثامنة عشرة من منافسات

الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

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