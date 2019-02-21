2019/02/21 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



الجيش العراقي يوضح عملية إستلام 150 داعشياً من سوريا

تأریخ التحریر: : 2019/2/21 16:18

• 15 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الجيش العراقي يوضح عملية إستلام 150 داعشياً من سوريا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الجيش العراقي يوضح عملية إستلام 150 داعشياً من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).