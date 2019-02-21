بالصورة.. ضربة قوية لفريق النفط

2019/02/21 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يغيب نجم النفط محمد داود، عن الملاعب لمدة شهرين، بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء مباراة فريقه أمام القوة الجوية في الجولة السابعة عشر من الدوري.

وقال المدير الإداري للفريق مشتاق كاظم، ل إن الإصابة التي تعرض لها داود، على مستوى الساق اليمنى، وأجرى تداخلا جراحيا بعد أن غادر مباراة الفريق أمام القوة الجوية، على خلفية الإصابة.وبين أن الفترة المتوقعة لغياب اللاعب تقارب شهرين كاملين، حسب تشخيص الأطباء لحالته، لافتا أن الفريق سيفتقد لاعب مميز وهداف الفريق، وسيترك غيابه فراغا كبيرا.يشار إلى أن فريق النفط يخوض غدا، مباراة في الجولة 18 أمام الحسين.انتهى

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