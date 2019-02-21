صدور أحكام مختلفة بالسجن على متاجرين بالمخدرات

2019/02/21 | 16:20

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(المستقلة)… أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ومحكمة جنايات ذي قار أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية بحق مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات ذي قار قضت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق مدان عن جريمة الاتجار بالأدوية المخدرة في مدينة البطحاء”.

وأضاف البيان أن “محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان ثان وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عن جريمة حيازة حبوب مخدرة بقصد المتاجرة فيها”.

واشار الى أن”المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قضت حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون مليون دينار بحق مدانين عن جريمة الحيازة على مادة الكرستال المخدرة بهدف الترويج لها في العاصمة بغداد”.

وبين أن “الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.



(النهاية)

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