الجيش الفنزويلي يبدأ نشر قواته على كامل المناطق الحدودية

2019/02/21 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد، اليوم الخميس، بأن الجيش الفنزويلي نشر قواته على كامل المناطق الحدودية في الشمال والجنوب.

وكان زعيم المعارضة خوان جوايدو، أعلن عزمه التوجه اليوم على رأس حشد من أنصاره إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال مساعدات إنسانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى بلاده.

ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو السماح بدخولها، كما أعلن الجيش الفنزويلي التأهب على الحدود لمنع أي عمل من شأنه تهديد أمن البلاد.

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