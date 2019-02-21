سواريز يتطلع لاستعادة شهيته التهديفية في مواجهة إشبيلية

2019/02/21 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… يحتل مهاجم فريق برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني، ولكنه فشل في تسجيل أية أهداف في الجولات الأخيرة، وبات فريقه في حاجة ماسة لعودته لتسجيل الأهداف قبل الفترة الحاسمة المقبلة بالدوري.ويحل فريق برشلونة ضيفاً على فريق إشبيلية، صاحب المركز الرابع، بعد غد السبت، في الجولة 25 […]

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