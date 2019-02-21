2019/02/21 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو يقول مصدر أمني من قيادة شرطة كركوك، إن ” حادثة مقتل عنصر من استخبارات هيئة الحشد الشعبي وإصابة اخر، نفذت من قبل احد أكبر قيادات داعش في كركوك”.المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أكد أنه ” في الساعة الخامسة من مساء يوم امس الاربعاء، وردت معلومات استخباراتية الى الحشد العشائري تفيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل مقتل عنصر امن واصابة اخر على يد ابرز عناصر “داعش” في كركوك كركوك ناو.

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