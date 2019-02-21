أمانة مجلس الوزراء تدقق بإجراءات التعيين وتطبيق التعليمات في ذي قار

2019/02/21 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ذي قار، الخميس, ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت لجنة الى المحافظة للتدقيق في جميع التعينات التي جرت في دوائر الزراعة والصحة وديوان المحافظة.

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