مفوضية الانتخابات تعتزم الرد على تقرير لبعثة الاتحاد الاوروبي

2019/02/21 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، عزمها إعداد تقرير بشكل مفصل واجابة رسمية للرد على تقرير لبعثة الاتحاد الاوروبي تطرق إلى عملها.

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