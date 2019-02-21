الحداد يطالب بتوضيح من القضاء حول إزالة اللغة الكردية من الشعار الجديد للمجلس

2019/02/21 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الخميس، بتوضيح من مجلس القضاء الأعلى حول إزالة اللغة الكردية من الشعار الجديد للمجلس.

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