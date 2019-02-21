الآثار توقف خط كهرباء في قضاء الإصلاح

2019/02/21 | 16:28

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شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بان هيأة الآثار أوقفت خط كهرباء في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بان هيأة الآثار أوقفت خط كهرباء في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" دائرة الآثار أمرت بإيقاف خط كهرباء في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار بطول أكثر من 200 عمود كهربائي"، مبينا أن " سبب الإيقاف يعود إلى عبور الخط فوق منطقة أثرية في القضاء".وأضاف، أن " الخط يغذي مناطق قرى وارياف نائية في القضاء". انتهى، ت م ع

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