2019/02/21 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت المخابرات العراقية ،الخميس، 13 فرنسياً ينتمون لعصابات داعش الإرهابية خلال عملية أمنية داخل سوريا.وقال مصدر امني إن ” المخابرات العراقية اعتقلت 13 فرنسياً ينتمون لعصابات داعش الإرهابية خلال عملية أمنية داخل سوريا”، مشيرا إلى ان “بعض أفراد الخلية كانوا في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والعاصمة بغداد”.ولفت إلى إن “العملية تمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسياً ينتمون لعصابات داعش في سوريا alansaar.

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