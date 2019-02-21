2019/02/21 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد موقع “أمريكان كونسرفاتف”، أن الحل الوحيد في استقرار العراق يكمن بخروج القوات الأمريكية منه، فيما لفت إلى أن عصابات “القاعدة” و” داعش” هما بذور الاحتلال الأميركي.وفي تقرير له، ذكر الموقع، أن “غطرسة الإدارات الأمريكية تقف وراء السياسة الخارجية التي تتبعها أمريكا في السنوات الأخيرة، حيث ترى واشنطن نفسها القوة المتفردة القادرة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موقع أمريكي: استقرار العراق يكمن بخروج القوات الأمريكية منه alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع أمريكي: استقرار العراق يكمن بخروج القوات الأمريكية منه) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع أمريكي: استقرار العراق يكمن بخروج القوات الأمريكية منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).