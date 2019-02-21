التعادل السلبي ينهي لقاء المتصدر والوصيف بدوري الكرة الممتاز

2019/02/21 | 16:30

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بغداد اليوم

بغداد اليوم/ متابعة

أعرب الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ساندرو روسيل، عن سخطه من بقائه 637 يومًا في الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامه بالتورط في جريمة غسل أموال والانضمام إلى منظمة إجرامية، مؤكدًا أن التحدث عن إمكانية هروبه من الس

بغداد اليوم _ متابعة

استقر نادي برشلونة على المهاجم الذي سيتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، الذي يعاني من أزمة هجومية منذ بداية العام الجديد، بسبب تراجع مستوى لويس سواريز.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو&quo

بغداد اليوم- بغداد

تقام اليوم الخميس ستة لقاءات لحساب الجولة 18 من منافسات دوري الكرة الممتاز، اهمها لقاء الشرطة المتصدر والكرخ الوصيف على ملعب الثاني عند الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وبنفس التوقيت تقام اربع مباريات، يستضيف فيها النجف السماوة، و

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