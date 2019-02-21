بارزاني وكريم بشأن حكومة كوردستان: أمامها تحديات جسام

2019/02/21 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- شدد مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني و رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم على ضرورة أن تتجاوز حكومة كوردستان المقبلة التحديات التي تنتظرها.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال بارزاني لكريم في اربيل .

وأكد الطرفان على ضرورة أن تعمل الحكومة المقبلة على تحسين الأحوال المعيشية لمواطني الاقليم، وتنمية الديمقراطية.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه الأحزاب الكوردية الكبرى مفاوضات مكثفة فيما بينها حول تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وتباحث الجانبان المساعي الجارية لتشكيل حكومة اقليم كوردستان.

وتنتظر حكومة كوردستان المزمع تشكيلها مهام جسام من حيث تحسين الأحوال المعيشية والبنية التحتية وخلق فرص عمل للشباب.

واشار الجانبين الى ضرورة حدوث التقارب بين الأطراف الكوردستانية عامة وتوحيد المواقف لمواجهة التهديدات.

وانتخب برلمان اقليم كوردستان يوم الاثنين هيئته الرئاسية وسط استمرار الخلافات بين الكتل السياسية.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 45 مقعداً بما يجعله اللاعب الرئيسي في البرلمان وفي عملية تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

وحل في المرتبة الثانية الاتحاد الوطني الكوردستاني بحصوله على 21 مقعداً، فيما حصلت حركة التغيير على المرتبة الثالثة بواقع 12 مقعداً.

سوار أحمد

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