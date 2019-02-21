2019/02/21 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أكدت اليوم مرشحة الانتخابات العراقية السابقة انتظار الشمري في اول تصريح لها ، عن صدور حكم من القضاء الاماراتي ببراءتها من الفيديو “اللااخلاقي” الذي نسب لها وابعدها عن الانتخابات في حينها، فيما اشارت الى أنها كانت ضحية “صراع سياسي”.وكشفت الشمري في حديث صحفي تابعته اليوم الثامن إن “محكمة رأس الخيمة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد وثائق تبرئتها انتظار الشمري في اول تصريح تكشف السبب وراء الفيديو صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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