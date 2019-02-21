2019/02/21 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المركزي العراقي يعلن ارتفاع ميبعاته لجلسة اليوم

21/02/2019 16:02:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس ، في ختام جلساته من الاسبوع الحالي عن بيعه أكثر من 176 مليون دولار.

وذكر بيان للبنك تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )عن ارتفاع في مبيعاته لتصل إلى 176 مليوناً و81 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأربعاء التي بلغت المبيعات فيها 174 مليوناً و349 ألف دولار.

وتوزع الطلب بواقع 156 مليوناً و211 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 19 مليوناً و870 ألف دولار غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.

فيما لم تتقدم أي من المصارف البالغة 28 مصرفاً في مزاد العملة بأي عروض لبيع الدولار.

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