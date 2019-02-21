رئيس الوزراء الأردني يصل الكويت في زيارة عمل رسمية

2019/02/21 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز إلى الكويت، ظهر اليوم الخميس، في زيارة عمل رسمية قصيرة يلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح.

ويبحث الرزاز مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وكان في استقبال الرزاز لدى وصوله المطار الأميري بالكويت رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف والسفير الأردني في الكويت صقر أبو شتال.

وتأتي زيارة الرزاز إلى الكويت للبناء على العلاقات التي تربط بين الملك عبدالله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتقديرا لمواقف الكويت الداعمة للأردن، وفي إطار التنسيق والتحضير لعقد مؤتمر لندن لدعم الأردن الأسبوع المقبل.

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