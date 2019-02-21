صحيفة بريطانية: العقوبات الأميركية على إيران تسببت باغلاق 200 فندق ومطعم بالنجف

2019/02/21 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترجمة : سومر نيوز

سلطت صحيفة “ذي ناشيونال” البريطانية، الخميس، الضوء على تأثير العقوبات الأميركية ض...

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