سوريا تعلن موافقتها على حضور مؤتمر برلماني عربي في الأردن

2019/02/21 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أكد رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ ،الخميس، مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمّان الشهر المقبل، تلبية لدعوة نظيره الأردني عاطف الطراونة.وذكر نائب رئیس مجلس النواب الأردني نصار القیسي، عقب استقباله القائم بأعمال السفارة السوریة لدى الأردن أیمن علوش، تسلمه رسالة من رئیس مجلس الشعب السوري حمودة […]

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