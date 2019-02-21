السفير الإيراني يكشف موعد زيارة روحاني إلى العراق

2019/02/21 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور العراق قريباً.ونقلت وسائل إعلام إيرانية، تابعها “ناس”، اليوم (21 شباط 2019)، عن مسجدي قوله إن “روحاني سيقوم بزيارة إلى العراق خلال شهر آذار /مارس القادم”.وبحسب السفير، فانه “من المقرر أن يجري روحاني خلال الزیارة محادثات مع كبار […]

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