2019/02/21 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من: محمد المحمودي تثير القرارات الاخيرة لمحكمة القضاء الاداري بشأن حسم الجدل في إقالة محافظي واسط وبغداد وكربلاء والنجف، تساؤلات بشأن إعادتهم إلى مناصبهم، وهل كان أعضاء مجالس المحافظات ملمّين بالقانون بشكل كافٍ أو أن الاحزاب تتعمد في ترشيح شخصيات “جاهلة” بالقانون لعضوية هذه المجالس، بحسب مراقبين.ومثلت عودة المحافظين بعد قرارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسم خذلان المجالس المحلية: تراجع عن إقالة أربعة محافظين وقرارات القضاء محل جدل) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسم خذلان المجالس المحلية: تراجع عن إقالة أربعة محافظين وقرارات القضاء محل جدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).