زلزال قوي يضرب جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان

2019/02/21 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال قوي جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان، لكن لم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضرر أو إصابات.هز الزلزال منطقة واسعة من جنوب غرب هوكايدو.قالت هيئة الأرصاد في اليابان إن الزلزال ضرب مساء الخميس، على عمق 30 كيلومتر وبلغت قوته المبدئية 5.7 درجة ريختر.



وأوضحت أنه لا يتوقع حدوث تسونامي.عرضت قناة إن إتش كيه العامة صورا بدت أنها لانقطاع كهرباء مؤقت في أحد التجمعات.حذرت القناة من الانهيارات الأرضية المحتملة.



وقالت إن محطات الطاقة النووية في المنطقة تخضع للفحص لكن لم تصدر قراءات غير معتادة للإشعاع.

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