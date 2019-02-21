إيران تعتزم إطلاق مناورات عسكرية في مضيق

2019/02/21 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت إيران أنها ستجري، غداً الجمعة، مناورات عسكرية باسم "الولایة 97"، في مضيق "هرمز" الذي يتمتع بأهمية استراتيجية فيما يتعلق بنقل النفط.وقال قائد القوة البحریة الإيرانية حسین خانزادي، في تصريح نشره التلفزيون الحكومي، اليوم الخميس، إن المناورات ستنطلق غداً وتستمر 3 أیام.وأشار خانزادي إلى أن المناورات ستجري على مساحة تصل مليوني كلم، وتمتد من مضیق "هرمز" وحتى بحر عمان وشمال المحيط الهندي.وأوضح أن السفن الحربية والمروحيات وطائرات الاستطلاع الإيرانية ستشارك في المناورات التي ستشهد لأول مرة إطلاق صواریخ من الغواصات.

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